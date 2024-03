Opportunità per imprese e startup | al via la collaborazione tra Qualitas e KforB | workshop di presentazione a Innovation Village

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Offrire attività di consulenza e supporto a processi di Ricerca&Sviluppo, Trasferimento Tecnologico, promozione e sviluppo di, individuando strumenti efinanziarie derivanti da bandi e provvedimenti regionali e nazionali, ma anche offrendo verifiche di fattibilità su progetti, assistenza alla gestione manageriale e consulenza amministrativa per la rendicontazione dei progetti. È ufficiale la partecipazione dialla fierache rappresenta il primo passo dellatra le due realtà.dal 1986 è il partner principale per le aziende del settore manifatturiero, in grado di ottimizzare la produzione e la logistica migliorandone i risultati grazie alla suite NET@PRO, software che ...