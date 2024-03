Operaio muore mentre pulisce il Teatro dell’Opera | Carlo Fuortes condannato a 1 anno e 4 mesi

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'ex sovrintendente della Fondazionedell'Opera di Roma,, è statoper la morte di Oberdan Varani. Il suo legale ha dichiarato che ricorrerà in appello.

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, 27 marzo, a Fidenza (Parma). La vittima aveva 51 anni e lavorava in un cantiere per l'adeguamento sismico della scuola Collodi. I ... (today)

Fidenza (Parma), 27 marzo 2024 – Un operaio di 51 anni, Vasile Tofan, è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico della scuola Collodi. Si tratta ... (ilrestodelcarlino)

Orzivecchi (Brescia), 27 marzo 2024 – Un operaio è morto schiacciato da un rimorchio della gru in un'azienda ad Orzivecchi nel Bresciano. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo di 52 anni che è ... (ilgiorno)

