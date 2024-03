Opera apre ’Dear Guests’ Un hub per l’ospitalità nelle Terre dell’anima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Stefano Di Bello, manager diLaboratori, gioca sulla parola ’ospite’, per presentare il caleidoscopico Visitor Center, inaugurato ieri in via di Città, di fronte alla Costarella. "In greco xenos, oltre a straniero, ha anche il significato di ospite. Nella cultura romana c’è la parola latina antica hospes. In italiano, la parola definisce entrambi gli attori di questo rapporto, ospite vale sia per chi accoglie che per chi viene accolto. Il Visitor Center si chiama, perché noi vogliamo che i turisti e i visitatori delledi Siena, si sentano ospiti". Una volta in quei locali, c’era l’antico Stabilimento Fotografico Lombardi. Poi diventò lo studio di Paolo Cesarini, per trasformarsi in negozio di scarpe per bambini e infine profumeria. Oggi ci sono 35 metri quadri di ledwall, per i profani ...