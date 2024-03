Ong | ' arrestati in Russia 5 giornalisti indipendenti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cinqueche lavorano per mediasono statinella notte tra mercoledì e giovedì in. La polizia ha ammanettato Ekaterina Anikievitch dell'emittente SOTAvision e Konstantin Jarov di RusNews, ha riferito l'ONG Ovd-Info, specializzata nel monitoraggio della repressione in. Secondo un testimone, Jarov è stato picchiato e minacciato di violenza sessuale dagli agenti di polizia. Le altre arretate somo Antonina Favorskaya, Alexandra Astakhova e Anastassia Moussatova. "Mi hanno preso a calci, mi hanno messo un piede sulla testa, mi hanno torto le dita e hanno riso di me quando ho cercato di alzarmi", ha dichiarato Jarov, citato dall'agenzia di stampa RusNews. E ha detto di aver riportato una ferita alla testa, abrasioni, lussazioni alle dita e distorsioni. Secondo il ...