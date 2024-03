Ondata di calore a Pasqua e Pasquetta Ma Giuliacci è davvero preoccupato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un'diatipica colpirà l'Italia a, con un clima da mare. Ma quali saranno le zone interessate? A rispondere e a fare un quadro della situazione è Mario: “Interesserà principalmente ?le regioni meridionali, il litorale adriatico e le Isole Maggiori. Questo aumento delle temperature è la diretta conseguenza dell'intensificarsi di una? depressione situata tra la Penisola Iberica, il? Marocco? e l'Algeria occidentale, che causerà ?l'ascesa di correnti d'aria calda subtropicale dall'Algeria centrale verso l'Italia”. Il meteorologo avvisa tutti sul fatto che certi effetti non riguarderanno il Paese intero: “Le precipitazioni abbondanti saranno solo nelle regioni settentrionali durante, con il rischio di ...

