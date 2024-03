Oltre 80 chili di hashish su un’auto fermata al casello | gli agenti arrestano due spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bologna, 28 marzo 2024 - Ottanta chilogrammi di droga pronta per lo spaccio: è il bottino dell'operazione della polizia di Bologna e Modena, che ha arrestato due cittadini marocchini. Le indagini sono iniziate qualche settimana fa nel quartiere della Bolognina, dove i poliziotti della Mobile hanno individuato e arrestato varie persone, tutte di origine marocchina, per spaccio di droga. Tra gli altri glisi sono insospettiti per il fatto che un uomo, accompagnato spesso da un giovane connazionale, si recava spesso a Maranello (Modena), dove aveva una casa probabile sede di spaccio di stupefacenti. E' partito quindi il servizio di osservazione dei due individui, con la collaborazione della polizia modenese. La pillola che fa paura: spaccio di ossicodone, chiusa farmacia a Bologna I due sono stati poi fermati, mentre viaggiavano di conserva su due auto diverse, ...