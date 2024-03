(Di giovedì 28 marzo 2024) La dose fissa di cefepime più enmetazobactam è indicata nel trattamento diurinarie complicate, polmoniti ospedaliere e batteriemia La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per Exblifep*, unaa dose fissa di cefepime ed enmetazobactam per il trattamento di. Lo annunciano Advanz Pharma Holdco Limited, azienda farmaceutica globale

Leucemia linfatica cronica, ogni anno sono 3mila i nuovi casi in Italia - La leucemia linfatica cronica è un disordine linfoproliferativo cronico, ad andamento generalmente indolente, che rientra tra le neoplasie a cellule B-mature della classificazione ...sanita24.ilsole24ore

Linfoma diffuso a grandi cellule B, una nuova strategia riduce il rischio di avere una ricaduta - Approvata in Italia una combinazione per i pazienti adulti con questo aggressivo tumore del sangue non pretrattato. Un passo avanti dopo 20 anni: crescono le possibilità di guarire con il primo ciclo ...corriere

Ok Ue a nuova combinazione antibiotica contro le infezioni gravi - Il farmaco è una combinazione antibiotica a dose fissa, da somministrare per via endovenosa, di enmetazobactam, un nuovo inibitore della lattamasi ad ampio spettro appartenente alla classe dei sulfoni ...lanuovasardegna