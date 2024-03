Oggi la sfida tra Gubbio e Torres

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Cesena più che continuare a vincere non può fare, ma per festeggiare già sabato prossimo il matematico ritorno in B dopo sei stagioni e con quattro turni di anticipo non solo deve battere il Pescara dell’ex bianconero Cascione, sesto in classifica con 48 punti (-35 dai romagnoli). Prima di tutto, lanon dovrà vincere(ore 20,45) in casa di un, quinto in graduatoria. A Sassari ormai dalla vittoria del Cesena contro ilparlano solo di secondo posto da conservare, del +11 sulla Carrarese, miglior risultato della storia rossoblù (il precedente è un terzo posto in C) . Se i sardi dovessero passare al Barbetti e in contemporanea gli apuani perdere con il Perugia sarebbero matematicamente secondi a quattro giornate dal termine. "Incontriamo una squadra forte, rinforzata anche a gennaio ma reduce ...