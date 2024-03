Nuovo cda della Tod’s | le scelte di Della Valle | addio a Chiara Ferragni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fermo, 28 marzo 2024 – Non è l’unica assente di peso nella lista dei consiglieri uscenti riproposti per il rinnovo del Cda diffusa oggi dal Gruppoin vista dell’assemblea del 24 aprile ma, inevitabilmente, l’attenzione si è concentrata sull’assenza di. Un’assenza che fa rumore perché trattasi di un personaggio pubblico che, negli ultimi mesi, è stata al centro di mille polemiche, anche se va la posizione di Diegoriguardo le vicende che avevano fatto finire nell’occhio del ciclone la, è sempre stata all’insegna di un grande aplomb. Non una parola di condanna, non un giudizio, non un commento, ma solo l’invito rivolto a tutti, a pazientare e attendere gli sviluppi giudiziari. "Con noi è sempre stata correttissima. I processi ...

