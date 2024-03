Nuovo bonus 400 euro | queste famiglie possono iniziare a fare festa | non serve l’ISEE | Procedura

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sembra proprio che il Governo si sia adoperato per garantire agevolazioni utili a dare una boccata di ossigeno, in termini economici, a tutti gli italiani. Sono tanti e di diverso tipo iprevisti per agevolare i cittadini. E tra i tanti sembra essercene uno cospicuo che fa gola a tanti per il suo importo. Si tratta di 400, le cui richieste partiranno a breve. Ma di cosa si tratta?400– ilcorrieredellacitta.comÈ un’agevolazione per coloro che hanno deciso di concedersi una vacanza. Si tratta, però, di un ‘premio’ sulla cui assegnazione vi sono regole estremamente stringenti. Insomma bisogna rientrare nelle disposizioni previste ...