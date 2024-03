Nuova stangata per Tonali? Altro deferimento per le scommesse sul calcio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sandrorischia unasqualifica. La Football Association inglese ha diramato una nota per comunicare che il centrocampista italiano del Newcastle è stato deferito per aver violato in 50 occasioni le norme sulle: l'ex milanista è accusato di aver fatto delle puntate su partite difra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023.ha tempo fino al 5 aprile per rispondere. «Sandro continua a rispettare pienamente le indagini del caso e conserva il pieno sostegno del club», la reazione del Newcastle che annuncia che al momento non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda da parte né della società né del calciatore. Il 23enne centrocampista ex Milan, passato la scorsa estate ai Magpies, sta già scontando una squalifica di 10 mesi (con scadenza il 27 agosto 2024) che gli è ...