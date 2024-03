Nucleare Gian Luca Artizzu | AD Gruppo Sogin Spa | Investire su informazione e formazione dei cittadini

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Ilè la fonte energetica più pulita di tutte e quella che causa meno vittime. Quando si parla di una centraleoccorre tenere presente che non esiste alcun incidente al mondo avente ad oggetto i rifiuti nucleari. La terza generazione dele la gestione di tale tecnologia so

‘Il Nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico’: focus iWeek all’Università di Pavia il 15 aprile - Il 15 aprile presso il Polo didattico del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia appuntamento con l’edizione tecnico scientifica della intelligence week, promossa da iWeek, joint ...ildenaro

Il Nucleare in Italia: evento organizzato dall’UGL Chimici al Senato - ‘Il Nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza’. Questo il tema al centro dell’evento organizzato dall’UGL Chimici in programma il prossimo giovedì 28 marzo nella sa ...expartibus

Il 15 aprile convegno su Nucleare italiano e sfida clima - Milano, 27 mar. (askanews) – Un Nucleare modulare declinato sul territorio, in linea con i caratteri originali del nostro Paese, come scelta sostenibile nella sfida alla produzione di energia a zero e ...askanews