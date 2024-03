Norme più severe per il controllo dell' età dei minori sui siti porno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel mondo digitale in continua evoluzione, la protezione deidaigrafici e da tutte le tipologie di contenuti e servizi che potrebbero rappresentare una minaccia, sono diventati temi centrali. Recentemente, l'Italia ha intrapreso passi significativi verso una maggiore protezione deionline, concentrandosi inizialmente suia contenuto per adulti perché l’accesso a contenuti inappropriati può avere conseguenze devastanti sullo sviluppo e il benessere dei giovani, rendendo fondamentale l'adozione di misure efficaci per proteggerli soprattutto per quello che è il vero tallone di Achille di queste piattaforme: la verificaa maggiore età al momento'accesso. La Delibera n. 61/24/CONS, approvata con il consenso del Garante ...