Nordsjaelland-Aarhus GF Coppa danese | venerdì 29 marzo 2024 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Liveblog: Nu jagter AGF en plads i finalen - Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig. Med et Digital+ abonnement kan du følge emner og få besked, når der er nyt. Med et Digital+ abonnement kan du ...aarhus.lokalavisen.dk

Optakt: "Tigerne" har stadig ikke fået ram på Rösler i Farum - Langfredag bliver der fløjtet op til den første af to semifinaler i pokalturneringen, når FC Nordsjaelland og AGF tørner sammen i Farum.aarhus.lokalavisen.dk

AGF tager til Farum med det formål, at semifinalen skal være i live, når den kommer hjem til Aarhus - Uwe Rösler har i tre forsøg som AGF-træner ikke tabt til FC Nordsjaelland i Farum, og det giver selvtillid inden fredagens pokalsemifinale, der er den første af to kampe.stiften.dk