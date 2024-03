Nordio va avanti nonostante le pressioni | “La riforma della Giustizia pronta ad aprile”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il governo, per il tramite del MinistroCarlo, accelera sulla. Il ministro parla a tutto campo alla Camera, rispondendo a sei interrogazioni del Question Time, durante il quale conferma le mosse del governo in tema, in particolare sulla separazione delle carriere dei magistrati, che sarà presentata entro il mese di, L'articolo proviene da Il Difforme.