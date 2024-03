Non solo Kate Middleton | le 6 Principesse e Regine con problemi di salute

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nonostante i privilegi, i reali non sono di certo esenti dai dolori della vita. È il caso diche a soli 42 anni deve fare i conti con la diagnosi di un cancro. Una malattia che ha scosso la vita della Principessa del Galles, della sua famiglia e del mondo intero che non si aspettava un risvolto del genere dopo l’operazione all’addome. “In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”, ha detto Catherine nel videomessaggio in cui annuncia il suo tumore. Ma la moglie del Principe William non è di certo la prima nobildonna a fronteggiare una dura battaglia per la sua. L’anoressia della Principessa Vittoria di Svezia Vittoria, la futura Regina di ...