Non solo Kate Middleton | altre 6 principesse che si sono ritrovate in grande difficoltà

(Di giovedì 28 marzo 2024) Che periodaccio, questo, per. Dopo l’importante intervento addominale subito a gennaio la principessa del Galles ha scoperto di avere un cancro. Lo ha rivelato lei stessa, con un video che ha fatto il giro del mondo. Ora ha iniziato il trattamento con la chemioterapia ma, con tutta probabilità, i prossimi mesi saranno per lei un po’ complicati. La moglie del principe William non è, però, l’unica principessa ad essersi trovata in, come lei, hanno affrontato importanti momenti di crisi. Da Maxima d’Olanda a Letizia di Spagna, passando per Mette-Marit di Norvegia, Vittoria di Svezia, Charlene di Monaco e Masako del Giappone, ecco sei giovani royal impegnate in ...