No domiciliari per Ilaria Salis | prossima udienza a maggio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono stati respinti gli arrestiper, in carcere da 13 mesi in Ungheria per aggressione a due militanti neonazisti. "Le circostanze" legate alla detenzione di"non sono cambiate" ed "esiste sempre il pericolo di fuga". Queste le motivazioni del giudice ungherese Jozsef Sós che ha comunicato il respingimento della richiesta di. Troppo pesanti le imputazioni per concederle i, anche con il braccialetto elettronico, e per cambiare il suo status di detenuta pericolosa, che viene quindi trasferita con manette e catene alle caviglie, oltre a essere tenuta da un'agente con un'altra catena come un guinzaglio. Così è arrivata in aula, a Budapest, anche oggi,e quindi a nulla sono serviti il ...