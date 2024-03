Ninja | lo streamer di Fortnite più famoso al mondo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nome: TylerCognome: BlevinsAnno di nascita: 1992Città: DetroitPiattaforme: YouTube, TwitchCategoria: Gaming Chi èNato nel 1992 a Detroit, Tyler Blevins si è trasferito con la famiglia a Chicago quando era ancora in fasce. Dopo aver conseguito il diploma presso la Grayslake Central High School si tuffa neldel gaming e scopre le enormi risorse e opportunità offerte dalle piattaforme. Nel 2009 si fa notare per i suoi gameplay con Halo 3 fino a rendersi noto comenel 2011. I suoi record lo portano ad entrare nella Luminosity Gaming nel 2017, poi inizia la sua avventura conBattle Royale. Nel frattempo approda su Twitch, dove batte un altro record: è il primoa superare i 3 milioni di follower. Tra i suoi sfidanti, organizza partite con Drake e Travis ...

