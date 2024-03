Nike ha scelto di ridurre la produzione delle sue Air Force 1 ma in realtà è un' ottima notizia per i fan

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non esistono sneaker sul nostro pianeta più radicate nella cultura popolareAir1. Certo, possiamo discutere sull'iconicità di altre silhouette storiche e conosciute, come la Superstar di adidas o la Chuck Taylor All Star di Converse, ma è chiaro come il look robusto e semplice della AF1 abbia qualcosa che la rende irresistibile, un punto fermo di molti guardaroba da decenni. Non per niente sono le sneaker più vendute della storia. Originariamente progettate da Bruce Killgore nel 1982, leAir1 avrebbero dovuto rivoluzionare il campo da basket, ma la NBA le rifiutò perché contrarie alle regole. Ciò non ha impedito loro di diventare la scarpa preferita dai rapper della East Coast e un simbolo intramontabile della moda urban., che con la pioggia o con il ...