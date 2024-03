News Lukaku | Kean | Vitinha | Bellanova e…

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Roma,OK Al ‘Via del Mare’ lunedì sarà regolarmente a disposizione Romelu, al pari dei vari Bove, N’Dicka, Baldanzi, Cristante e Paredes che in questa sosta hanno smaltito i rispettivi acciacchi. Possibile convocazione anche Dybala, anche se finora l’argentino non si è riaggregato al gruppo a Trigoria. Infortunati Smalling, Spinazzola, Renato Sanches, Kristensen e Azmoun. Genoa, dubbioIl Grifone si appresta sabato ad affrontare il Frosinone al Ferraris. Mister Alberto Gilardino potrebbe dover fare i conti con l’assenza diin attacco. Infatti l’ex Marsiglia non è stato convocato dal Portogallo perché alle prese con un grave problema familiare. Allo stesso tempo, il giocatore sta risolvendo qualche acciacco dal punto di vista fisico, ecco perché è in dubbio per la ...

