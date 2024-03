Neonazista nell' animo | Luciano Canfora querelato da Giorgia Meloni

(Di giovedì 28 marzo 2024)la definisce “” elo querela. Il filologo e storico, professore emerito dell'Università di Bari, è stato accusato di diffamazione dalla presidente del Consiglio per alcune affermazioni risalenti all’aprile del 2022, durante un incontro sulla guerra in Ucraina tenuto dain un liceo barese.all’epoca non era ancora premier ma lo sarebbe diventata’ottobre dello stesso anno. La procura ha chiesto la citazione diretta in giudizio pere l'udienza predibattimentale si terrà il 16 aprile.

Il prossimo 16 aprile si terrà l'udienza preliminare del processo nei confronti di Luciano Canfora , querela to dalla Meloni per diffamazione (ilgiornale)

Lo sfondo: quello di un incontro con gli studenti di un liceo scientifico di Bari. Il pretesto: un dibattito sulla guerra in Ucraina. Il solito, livoroso fine: aggredire verbalmente e insultare ... (secoloditalia)

Definì Giorgia Meloni "Neonazista nell'animo" : per questo lo storico Luciano Canfora è stato querelato dalla premier. Il fatto risale al 12 aprile 2022, durante un incontro sul conflitto in Ucraina ... (liberoquotidiano)

Ilaria Salis torna a processo in catene, Tajani: “Non politicizziamo la questione” - Si riapre il processo Salis a Budapest, il Ministro degli Esteri: Spero che venga assolta, lo scontro politico non la favorisce" ...dire

Ilaria Salis di nuovo in catene, gli amici minacciati fuori dal tribunale - Ilaria Salis è tornata nell’aula di tribunale di Budapest di nuovo in catene ... sono stati minacciati da un gruppo di neonazisti. Ilaria #Salis ancora incatenata, in un paese europeo. Una vergogna ...tpi

Ilaria Salis a processo a Budapest, entra in aula in catene - Video - La maestra 39enne di Monza, detenuta nel carcere ungherese, accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione Neonazista nella capitale ungherese l'11 febbraio 2023, è entrata in ...reggiotv