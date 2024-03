Neodecortech punta sull’Asia | ufficio commerciale in Cina e accordo con uno stampatore locale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024)annuncia l’apertura di una Changzhou, in, e l’con unodi fascia alta per la produzione della carta decorativa. “L’apertura della filiale di Changzhou – dichiara Luigi Cologni, CeoGroup -costituisce un primo passo verso la possibilità di avere una presenza diretta sul territorio e si inserisce in un piano di svilupposul mercato asiatico, caratterizzato da una domanda ad alto potenziale di prodotti destinati al settore dell’interior design”. L’azienda, con sede a Filago, è tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e flooring utilizzati nell’interior design. Con un fatturato consolidato ...