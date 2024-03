Nella moda è arrivato il momento di un cambio della guardia?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel mondo del cinema, con il termine soft reboot si intende il rilancio di una saga mantenendo una continuità con la serie originale ma cambiando lo stile e l’intento. Di solito, viene usata con lo scopo di dare agli sceneggiatori una maggiore libertà creativa, lasciando però la stessa ambientazione a cui il pubblico è abituato. Se la pratica del soft reboot è ormai piuttosto diffusa nel cinema etelevisione, anche lapotrebbe essere davanti a qualcosa di simile. Nell’ultimo anno stiamo assistendo, un po’ alla volta, a un lento ma costante cambiamento in cui quello che potremmo identificare con il vecchio viene sostituito dal nuovo: Alessandro Michele ha lasciato il posto a Sabato De Sarno, Daniel Lee a Matthieu Blazy, Sarah Burton a Seàn McGirr. Solo per citarne alcuni. In futuro Dries Van Noten avrà una nuova guida che sostituirà il ...