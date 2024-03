Nell - Rinnegata | la recensione | l' avventura si fa donna nella serie con Louisa Harland

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladi: divertimento, adrenalina e qualche lacrimucciain otto episodi disponibile su Disney+. Dietro il cappello nessuno sguardo guardingo, nessuna espressione di sfida. Dietro il cappello solo uno sguardo fiero, di unache non ha paura di tagliare i ponti con quel gender gap che separa, instilla pregiudizi e stereotipia società, enfatizzando le convenzioni che vogliono le pallottole, le pistole, e le battaglie solo come "roba da uomini", mentre i balli e i vestiti sgargianti, come "roba da donne". Come sottolineeremo in questadi, il vero coraggio si trova al di sotto della superficie; dietro strati di fango che sporcano visi e abiti, e alla ...