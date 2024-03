Nel paese dell’insospettabile prestanome di Messina Denaro | “Era stato sospeso dall’albo ma qui l’hanno promosso”

(Di giovedì 28 marzo 2024) A Limbiate lo stupore dei colleghi: “Bravo e tranquillo”. Il vertice in Comune che accenderà un faro sui fondi erogati. Il sindaco: “Pronti a collaborare”

E sono 15: Valore D la prima associazione di imprese la cui mission, fin da subito, è stata promuovere l’equilibrio di genere e una una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese, ... (iodonna)

La risposta dell’Alleanza sul fronte Est, unità ultra-reattive e altri 60 mila uomini - Nel 2014, all’indomani dell’invasione della Crimea da parte ... Questo però non ha ovviamente significato che le truppe dell’Alleanza hanno messo piede in Ucraina, paese tra l’altro che non ne è ...laprovinciapavese.gelocal

In Cile i maggiori giacimenti di litio 'di interesse strategico' - Nella nota il governo annuncia l'apertura ad aprile delle gare per la concessione al settore privato dello sfruttamento di altre 26 saline nel nord del paese. "Grazie a questa politica, entro il 2030 ...ansa

La sfida decisiva/ Cosa serve per governare l'intelligenza artificiale - è sempre più al centro delle politiche digitali del nostro paese e in particolare la supervisione sulle declinazioni di quella dirompente trasformazione tecnologica rimane una sfida cruciale. Il ...ilmessaggero