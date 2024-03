NBA | i risultati della notte | Phoenix sorprende Denver | OKC ko con Houston all’overtime Bene Minnesota e New York

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nottata piena di partite in NBA, sempre più vicina alla finestagione regolare. Scivolata deiNuggets: fra le mura amiche trovano un bruciante ko per 97-104 con iSuns, dettato dai 30 punti di Kevin Durant con 13 assist, non basta la quasi tripla doppia di Nikola Jokic con 22 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. La franchigia dell’Arizona sale così al settimo posto ad ovest, conference che vede sempre la stessain testa. Ma ora iTimberwolves sono sempre più vicini, per loro successo netto (106-91) contro i Detroit Pistons ancora senza Simone Fontecchio. Anche con una serata negativastar Anthony Edwards, 9 punti con 11 tiri: Naz Reid e Jaden McDaniels fanno la parte dei leoni, 21+10 per il primo, 20 punti per l’altro. Al loro fianco restano gli ...