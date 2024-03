Navi da guerra russe nel Mar Rosso | ma non cercano gli Houthi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 - Diversedahanno attraversato lo stretto di Bab al-Mandab e sono entrate nel Mar. Ma la Flotta di Putin non sembra voler andare a caccia dei ribelli, come stanno facendo lemilitari occidentali in zona. Questo anche perché di recente rappresentanti di Russia e Cina hanno incontrato in Oman i miliziani yemeniti ottenendo un lasciapassare per il libero transito delle lorodallo stretto. L'incrociatore russo Varyag, la fregata maresciallo Shaposhnikov e le altredapotrebbero quindi essere state mandate per aumentare la pressione proprio sui Paesi Occidentali, alleati di Kiev e sempre più coinvolti negli sviluppi della ...