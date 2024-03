Naturalista ritrova una pianta rara creduta estinta | “È ricomparsa dopo oltre un secolo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aulla (Massa Car), 28 marzo 2024 – “Fin da piccola mi sono interessata alla natura, trascorrevo le giornate in campagna a osservare anfibi e pesci. La passione è cresciuta e ho realizzato che altri prima di me avevano dedicato la vita allo studio, penso a Charles Darwin e Conrad Lawrence, così ho pensato: lo faccio anche io.la laurea in scienze naturali all’università di Pisa ho superato l’esame da agrotecnico". Lei è Debora Bedini,che nei giorni scorsi ha fatto una scoperta incredibile durante un monitoraggio floristico lungo le sponde del fiume Magra, nel Comune di Aulla. «Ho individuato una stazione della specie Lathraea clandestina L.,che nella provincia di Massa Carnon si vedeva dagli inizi del 1900, per la precisione il 1908 – racconta – ...