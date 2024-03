Nascondeva un arsenale di armi clandestine e da guerra | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ravenna, 28 marzo 2024 – Nell’abitacolo della sua auto i poliziotti hanno rinvenuto una pistola ‘clandestina’. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare decine ditra pistole e fucili e munizioni (foto), mentre in un secondo immobile sono state sequestrati oltre 44mila euro in contanti, suddivisi in mazzette di banconote di vario taglio.e da: le foto Stiamo parlando dell’uomo italiano che, oltre ad essere statoper il possesso dida, è stato denunciato dalla procura di Forlì per ricettazione, detenzione abusiva die per uso di segni distintivi falsi. L’episodio, che risale all’altro giorno (martedì) è il risultato di ...