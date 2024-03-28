Napoli su Kilicsoy | ecco chi è il “nuovo Aguero”

Nuovo nome per l'attacco del Napoli, il bomber classe 2005 Semih Kilicsoy, attualmente nella prima squadra del Besiktas L'articolo Nuovo nome per l’attacco del Napoli: Semih Kilicsoy, bomber classe ... (forzazzurri)
Semih Kiliçsoy, Italyanlarin radarina girdi - Serie A'nin önde gelen kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma, Besiktasli genç yetenek Semih Kiliçsoy'un Ümit Milli Takim'daki performansindan etkilendi.internethaber
Semih Kiliçsoy, Italyanlarin radarinda! 4 dev kulüp adim adim izliyor - Serie A'nin önde gelen kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma, Besiktasli genç yetenek Semih Kiliçsoy'un Ümit Milli Takim'daki performansindan etkilendiler.ensonhaber
Semih Kiliçsoy Italyan devlerinin radarinda - Besiktas'in parlayan yildizi Semih Kiliçsoy'u (19), son milli maçinda Inter, Juventus, Milan, Roma ve Napoli tribünden takip etti.ntv.tr