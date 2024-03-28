Napoli su Kilicsoy | ecco chi è il “nuovo Aguero”

Fonte : dailynews24
Napoli su Kilicsoy: ecco chi è il “nuovo Aguero” (Di giovedì 28 marzo 2024) I partenopei sono volenterosi di muoversi con largo anticipo per Semih Kilicsoy, talento classe 2005 del Besiktas su cui si sono già mosse le big europee. Il Napoli vuole cercare di portarsi a casa il talento turco Il reparto scouting del Napoli è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da inserire in rosa, con gli L'articolo
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  • Napoli Kilicsoy

    Nuovo nome per l'attacco del Napoli, il bomber classe 2005 Semih Kilicsoy, attualmente nella prima squadra del Besiktas L'articolo Nuovo nome per l’attacco del Napoli: Semih Kilicsoy, bomber classe ... (forzazzurri)

Semih Kiliçsoy, Italyanlarin radarina girdi - Serie A'nin önde gelen kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma, Besiktasli genç yetenek Semih Kiliçsoy'un Ümit Milli Takim'daki performansindan etkilendi.internethaber

Semih Kiliçsoy, Italyanlarin radarinda! 4 dev kulüp adim adim izliyor - Serie A'nin önde gelen kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma, Besiktasli genç yetenek Semih Kiliçsoy'un Ümit Milli Takim'daki performansindan etkilendiler.ensonhaber

Semih Kiliçsoy Italyan devlerinin radarinda - Besiktas'in parlayan yildizi Semih Kiliçsoy'u (19), son milli maçinda Inter, Juventus, Milan, Roma ve Napoli tribünden takip etti.ntv.tr

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