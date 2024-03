Napoli | Italiano in pole per il post-Calzona | cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Vincenzoha comunicato ufficialmente alla Fiorentina la volontà di voler cambiare aria al termine della stagione. L’allenatore è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello sulla panchina viola ma il suo lavoro a Firenze è arrivato agli sgoccioli. E’ avviata, infatti, una trattativa con il. La Fiorentina continua a confermarsi una squadra molto importante in Italia e in Europa, nell’ultima stagione ha raggiunto una finale europea e in quella in corso è in gioco per tre obiettivi (campionato, Coppa Italia e Conference League). Foto di Hugo Delgado / Ansa Vincenzoancora in Serie A Il contratto di Vincenzoalla Fiorentina è in scadenza il 30 giugno e le strade sono pronte a dividersi. Secondo le ultime notizie il tecnico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il ...