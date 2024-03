Napoli | infortunio Kvaratskhelia | l’esito degli esami e le ultime per l’Atalanta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Arrivano brutte notizie in casasulle condizioni di Kvicha, calciatore di primissimo livello della squadra di Calzona. L’attaccante georgiano è reduce dall’con la sua Nazionale nello spareggio per Euro2024 contro la Grecia. Nelleore è stato sottoposto ad accertamenti enon è incoraggiante.Il calciatore è stato visitato e sottoposto adstrumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato “una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra”. Il calciatore ha svolto terapie e lavoro in palestra: la sua presenza sabato controè in dubbio. L'articolo CalcioWeb.

