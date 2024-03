Napoli Futsal | capitan Perugino dopo il trionfo in Coppa Italia | “Non ci poniamo limiti”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE adesso viene il bello, per ililin, si “riparte dalla consapevolezza e dalla compattezza che una vittoria del genere possono regalare”. Parola diFernando. L’euforia è palpabile. Ma le parole, si sa, vanno sempre misurate. I successi si costruiscono giorno per giorno, un pezzo alla volta. “Ci aspetta un finale di stagione tanto entusiasmante quanto difficile” sostiene. La regular season della Serie A di calcio a 5 si concluderà il 27 aprile. La griglia dei play-off scudetto, però, comincia a delinearsi. Il MoMapè secondo in classifica. Capolista è l’Olimpus Roma, dominatrice della stagione ...

Gioia immensa per la MoMap Napoli Futsal che batte l’Olimpus Roma e si aggiudica la Coppa Italia di Calcio a 5. La Serie A si avvicina verso la ripartenza in vista del rush finale di stagione. La ... (spazionapoli)

mercoledì cerimonia a Palazzo San Giacomo per il Napoli Futsal , vincitore della Coppa Italia : battuta in finale Roma per 6-3.Continua a leggere (fanpage)

L'eco dei rintocchi di Campania fa rumore: una sola eccezione, poi è tutta na - Napoli (e la Campania) è da sempre una delle zone più belle del mondo. Basta andarci, e ti entra nel cervello, restando in un angolo della tua mente per sempre. Strabuzzi gli occhi per il panorama di ...calcioa5live

Napoli, tripudio e tributo. "E ora un casa per il Futsal" - Subito dopo la conquista dello storico trofeo azzurro era stato Vincenzo De Luca a omaggiare il club di Serafino Perugino per i rockeggiante successo del PalaErcole. “Congratulazioni - lo stralcio di ...calcioa5live

ABODI, Spero Acerbi sia in pace con la sua coscienza - Infine sulla decisione del Napoli di non aderire alle compagne per combattere il razzismo della Lega ha concluso: "Comprendo l'amarezza, ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti ...firenzeviola