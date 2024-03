Napoli | Chiaia | merce rubata | nascosta nello zaino rubato Arrestato

(Di giovedì 28 marzo 2024)in unoanch’esso51 enne dai Carabinieri I carabinieri del nucleo operativo diCentro hannoper furto aggravato L. L., 51enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.Leonardi è stato bloccato all’esterno di un supermercato in via Lomonaco. Addosso e in unonascondeva molti oggetti rubati dagli scaffali del market. Circa 700 euro di, tra la refurtiva recuperata anche 10 profumi occultati in uno, anche questo con placca antitaccheggio ancora saldamente agganciata.Quando è stato fermato, il 51enne ha mostrato ai militari un documento d’identità, poi risultato ...

paura e caos stamattina alla Riviera di Chiaia dove un locale - un'officina meccanica - ha preso fuoco per cause da accertare. Sul posto i vigili del fuoco. Traffico bloccato in... (ilmattino)

Centinaia di scarpe e tute contraffatte in un’auto ferma sul Lungomare di Napoli: il sequestro - Controlli anti abusivismo effettuati poi anche tra via Toledo e via Chiaia. Il personale delle U.O. Chiaia e Polizia Investigativa Centrale ha sequestrato complessivamente oltre 7.500 cover per ...ilmeridianonews