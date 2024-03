Napoli | Calzona alle prese con l’incognita Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto ruota intorno a. Francescoaspetta che passino le ore e che dai prossimi accertamenti medici ai quali si dovrà sottoporre il georgiano arrivino buone notizie.ha subito una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra, come hanno confermato gli esami disgnostici ai quali si è sottoposto oggi in una clinica di Castel Volturno, subito dopo il suo ritorno in Italia, reduce dallo spareggio della sua Nazionale con la Grecia che ha fruttato alla Georgia la qualificazione ai prossimi campionati Europei. Peroggi c’è stata quindi terapia e lavoro in palestra per cercare di recuperare velocemente un infortunio che di solito blocca per 5-7 giorni e che probabilmente lo terrà fuori dal match di sabato contro l’Atalanta. I medici ...