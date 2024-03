Napoli-Atalanta | le probabili | Raspadori al posto di Kvara Gasperini con Scamacca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sabato ilapre la 30esima giornata di Serie A, al Maradona arriva l’di. Uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare in una qualificazione in Champions League. Calzona deve fare i conti con la probabile defezione ditskhelia, infortunato con la sua nazionale. Al suopronto. Anche l’ha i suoi problemi. Potrebbe infatti saltare il match Koopmeiners e Charles De Ketelaere.si giocherà alle 12:30. Leformazioni diLeformazioni secondo Sky:(4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, ...