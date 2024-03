Napoli-Atalanta | Koopmeiners parzialmente in gruppo | va verso la convocazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Buone notizie per Gian Piero Gasperini: Teunè sempre più vicino allaper la trasferta dell’sabato a. Sarà decisiva la rifinitura di domani a Zingonia, ma il centrocampista olandese oggi s’è allenato in parte col resto della squadra e vala. Appare comunque difficile un suo impiegato nell’11 titolare, con Gasperini che potrebbe inserire Palasic dal 1?. Indisponibile Charles De Ketelaere per un problema muscolare: in avanti dovrebbero giocare Scamacca e Lookman. SportFace.