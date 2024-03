Napoli-Atalanta | Gasperini rivoluziona la formazione senza De Ketelaere | le scelte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 28 marzo 2024)edsi sfideranno sabato al Diego Armando Maradona.prepara la rivoluzione vista la probabile asdi Charles De. Sale sempre più l’attesa per, che aprirà la 30ª giornata di Serie A sabato alle 12:30. Il match è cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre, che scopriranno se potranno ambire ancora ad un posto per la prossima Champions League o meno. Entrambi gli allenatori sono alle prese con alcuni dubbi di, ma quello più in difficoltà è senz’altro. L’allenatore della Dea prepara la rivoluzione vista l’ormai quasi certa asdi Deper la gara del Maradona contro gli azzurri....