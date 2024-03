Nanuk si è smarrita | le ricerche tra San Martino e Correggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sanin Rio (Reggio Emilia), 28 marzo 2024 - Da una settimana è scomparsa da casa, una Bullmastiff femmina fulva maschera nera, che vive tra Sanin Rio, Gazzata e Prato di. La cagnolina è sparita dal cortile dell’abitazione dei suoi padroni, dove vive da non molto tempo. Potrebbe essere confusa e spaventata. I proprietari la stanno cercando in ogni modo, anche attraverso messaggi social per poter ricevere eventuali segnalazioni di avvisamenti. “è buonissima, si fa avvicinare con dolcezza e maneggiare senza alcun timore”, dicono i proprietari. Per trovarla sono stati affissi volantini, effettuato appostamenti, usato anche cani molecolari, girato in zona giorno e notte con l’impiego di volontari e amici dei proprietari. In caso di avvistamenti o segnalazioni, così come ...