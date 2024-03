Mykhailo Mudryk e quel gol che manda l'Ucraina devastata dalla guerra a Euro 2024 - Ascolta - (Adnkronos) - Un gol che vale tantissimo, la rete di Mykhailo Mudryk ad una manciata di minuti dal fischio finale regala la qualificazione agli Europei di calcio all’Ucraina facendo dimenticare per qu ...msn

ULTIMATE GUIDE TO EURO 2024: Your rundown of ALL the 24 nations in Germany this summer, the groups and players to watch out for - and which team could spring a surprise - One to watch - Mykhailo Mudryk The Chelsea star has begun to show some of his undoubted quality in recent times for the Blues since his initial £62million move from Shakhtar Donetsk. The winger, who ...dailymail.co.uk

Finali spareggi per EURO 2024: Polonia, Ucraina e Georgia volano in Germania - Con le vittorie di Polonia, Ucraina e Georgia negli spareggi, adesso si conoscono tutte e 24 le squadre della fase finale di UEFA EURO 2024.it.uefa