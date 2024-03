Museo d’Inverno | Controluce di De Lorenzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilinaugura la seconda mostra della stagione espositiva rivolgendo l’invito all’artista Daniela Deche, per questa occasione, ha selezionato dalla collezione personale una decina di opere. Il titolo della mostra ’’ ha a che fare con il guardare in trasparenza, ma anche con lo scrutare per percepire le sagome fondamentali delle cose. Questo approccio allo sguardo richiama il criterio che ha avuto l’artista nella selezione delle opere per la mostra che è avvenuta non tanto pensando ai lavori in sé, ma in base principalmente agli artisti che li hanno realizzati, persone che si sono avvicendate nella vita di Daniela Dee per le quali vi è un’affezione profonda, che va oltre la stima: figure molto vicine all’artista delle quali sono ben chiari i contorni. Insieme ...