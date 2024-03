Muschio Selvaggio | Luis Sal torna in video con lo youtuber Homyatol

In attesa di scoprire come si chiamerà il nuovo podcast di Fedez e Mr Marra (l’annuncio ufficiale non lo hanno ancora fatto, ma hanno lasciato intendere che ben presto torneranno); Luis Sal ha ... (metropolitanmagazine)

Homyatol , il cui vero nome è Andrea Hakimi, sarà presente nella prima puntata di Muschio Selvaggio . Per il momento non si sa se come conduttore o come ospite.Continua a leggere (fanpage)

Luis Sal torna a Muschio Selvaggio: ecco chi sarà il co-conduttore - Il podcast, Muschio Selvaggio, torna nelle mani di Luis Sal insieme al co-conduttore Homyatol, che sostituirà Fedez ...notizie

Pace fatta tra Fedez e Barbara D'Urso, avvistati insieme in treno. Ed è subito: "Non c'è due senza trash" - Un incontro speciale in treno per il rapper e la conduttrice. Dopo i loro freddi trascorsi del 2015, devono aver trovato il modo di superare la canzone di Fedez ...libero

Chi è Homyatol, lo youtuber con Luis Sal per il ritorno a Muschio Selvaggio - Andrea Hakimi, vero nome di Homyatol, nasce a Torino nel 1993, in un'intervista a Webboh diceva di essersi trasferito a Livorno " per motivi familiari ". Raccontava di aver abbandonato il corso di ...fanpage