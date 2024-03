Muschio Selvaggio | ecco chi è stato scelto da Luis Sal al posto di Fedez

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 28 marzo 2024), il podcast creato nel 2020 daSal, è ufficialmente passato nelle mani dello youtuber bolognese. Quest’ultimo, dopo divergenze di natura personale con, aveva lasciato il programma nel giugno del 2023 venendo sostituito da Mr. Marra. Il Tribunale di Milano, però, ha stabilito che il rapper dovrà cedere le proprie quote del podcast all’ex socio, effettivo proprietario del podcast. Quindi lo scorso 25 marzo il rapper milanese è apparso per l’ultima volta nella trasmissione annunciando: “finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui ma passa nelle mani di. Io e Marra ci leviamo dai cogl*oni. Addio amici“. Per l’occasione, ha realizzato una puntata in cui ha recensito film a luci rosse “come se ...