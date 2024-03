Mugnano | tre 19enni feriti in un tentativo di rapina

Reagiscono al tentativo di rapina, tre ragazzi feriti nel Napoletano - Tentata rapina a Mugnano, feriti tre ragazzi nella notte. La reazione delle vittime ha innescato una colluttazione ...napoli.occhionotizie

Tre giovani feriti in un tentativo di rapina nel Napoletano - I tre giovani erano in auto in via Pietro Nenni, a Mugnano, quando sono stati affiancati da alcuni sconosciuti in sella a uno scooter. Dopo aver spaccato uno dei finestrini dell'auto, i malviventi ...ansa

Notte movimentata tra aggressioni e coltellate: 4 feriti - MARANO – QUARTO - Due interventi questa notte dei carabinieri per quattro giovani feriti. Il primo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Marano che sono intervenuti presso ospedale di G ...marigliano