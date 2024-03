Mountain bike | si avvicina Da Piazza a Piazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prato, 28 marzo 2024 - Le due società di riferimento l’Avis Verag di Prato e la Top Race di Montemurlo, sono già attivamente impegnate per organizzare la 35^ edizione “Da” la classica nazionale diin programma per domenica 21 aprile. Per ir che vanno per la maggiore un appuntamento da non mancare quello pratese con ritrovo nella zona di Viale Galilei e via Bisenzio, inserito nel circuito “Rampitek Series” con i soliti due percorsi. Il tracciato Marathon con partenza lungo il fiume Bisenzio alle ore 10 è di 63 chilometri: Prato, La Briglia, Collina di Prato, Albiano, Javello, Cavallaie, Le Barbe, Luogomano, Luicciana, Lago Verde, Podere Sucini, Valico di Migliana, Tabernacoli, Fonte del Prete, Piastrone, Cai 10, Collina di Prato, ...