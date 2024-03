Motori | Futuro in MotoGP per Razgatlioglu?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Primi due gran premi andati in archivio e conta per il titolo già cominciata. Tra i candidati ovviamente c’è anche il nome di Toprakche in Catalogna ha collezionato due vittorie sulle tre gare a disposizione, facendo risaltare tutte le sue qualità. A mente fredda però è arrivata una dichiarazione interessante non da parte sua, bensì da parte del suo procuratore che ha aperto ad un possibile approdo ininma solo in base a determinate condizioni.inper? Parla Sofuoglu (Credit foto – pagina Facebook del centauro turco)L’agente di Toprak ha parlato ai microfoni di GPOne deldel suo assistito e non ha escluso un approdo inqualora dovesse vincere il titolo con la BMW: “Come ho ...