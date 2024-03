MotoGP vicina alla cessione a Liberty Media | offerta da 4 miliardi a Dorna

Il Gran Premio di Argentina di MotoGP è quanto mai in bilico. La gara che si dovrebbe disputare sul tracciato di Termas de Rio Hondo come terzo appuntamento stagionale (domenica 7 aprile) rischia la ... (oasport)

La MotoGP nel mirino di Liberty Media, società che possiede la F1 - Secondo quanto appreso dal quotidiano Financial Times, Liberty Media è vicina all'acquisto di Dorna, la società che attualmente possiede la MotoGP. Si parla di una cifra superiore ai 4 miliardi di eur ...motociclismo

Incidente Bagnaia-Marquez, Biaggi: “Hanno la stessa responsabilità” - MotoGP news – Il contatto tra Pecco e MM93 resta il tema clou di questi giorni: anche il sei volte iridato ha detto la sua ...insella

WeRideAsOne 2024 si scaldano i motori per il World Ducati Week! - Per scoprire l’iniziativa locale o quella più vicina, tutti gli appassionati sono invitati a contattare o recarsi al loro concessionario di fiducia. Il “We Ride As One” è un vero e proprio warm up per ...gpone