Morta di tumore aspettando una visita urgente fissata però dopo 3 mesi | le lacrime del marito e della figlia

Non ce l'ha fatta Amelie , la bambina ballerina di 11 anni che era cieca da quando aveva ne aveva 5, a causa di un tumore al cervello . " Amelie a Bollate era apprezzata per la sua forza di volontà e ... (ilgiornaleditalia)

Una ricorrenza difficile, per Gino Cecchetin . La prima Festa della Donna da trascorrere senza sua figlia Giulia , uccisa l’11 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta che non accettava la fine ... (thesocialpost)

Morì per un tumore da esposizione ad amianto e solventi tossici: la famiglia sarà risarcita dagli eredi degli ex dirigenti aziendali - Questi ultimi sono stati citati in giudizio come corresponsabili della malattia professionale che ha causato la morte d’uomo. Sulla scorta di una perizia medico-legale che aveva accertato un nesso ...bari.repubblica

tumore fulminante, il cataclisma fisico dopo l'operazione: migliaia di cellule infett si diffondono nel corpo. Bruno muore in 23 giorni - È deceduto in 23 giorni a causa di un tumore fulminante partito dai reni ... fino all'epilogo di ieri mattina, quando è morto tra le braccia dei suoi cari. «E' morto con la stessa serenità con la ...ilgazzettino

tumore all'ovaio, ogni anno muoiono più di tremila donne. L'esperto: «Test Hrd importante, ma serve tecnologia» - Considerato ancora oggi uno dei tumori più difficile da curare, ogni anno in Italia vengono diagnosticati in fase avanzata circa 4.800 nuovi casi di tumore all'ovaio e tremila decessi, visto che la ...leggo