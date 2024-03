Morbillo tra gli adulti anche in Italia | Bassetti | “A Genova 5 casi in 7 giorni | complicanze sono gravi”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Secondo il Professor Matteo, medico e primario di Malattie infettive del policlinico genovese San Martino, iditra gliin progressivo aumentoin Liguria. "Ain 7su persone non vaccinate,può averegravi. Dobbiamo aspettarci focolai nei prossimi mesi"

(Adnkronos) – "L' aumento dei casi di Morbillo preoccupa . Parliamo infatti di una delle malattie infettive più contagiose in assoluto: da un caso se ne possono generare 16". Così all'Adnkronos Salute ... (periodicodaily)

Pistoia, 12 marzo 2024 – «Condividiamo ed estendiamo l'appello delle Asl toscane a tutti i medici del nostro territorio: invito i colleghi a prestare attenzione ai casi di pertosse e di morbillo, in ... (lanazione)

Bassetti, l’allerta: “Già in corso epidemia in Italia”. Poi la dura foto - La conferma del virologo Matteo Bassetti sull'arrivo di una nuova epidemia di Morbillo in Italia: la foto e il consiglio al Paese.newsmondo

Ad Eindhoven il focolaio dell’epidemia di Morbillo in Olanda - Il numero di casi di Morbillo nella zona di Eindhoven in Olanda è aumentato nell'ultima settimana, secondo quanto riferito da GGD ...31mag.nl